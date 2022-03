Roma-Lazio, Sarri nei guai | In dubbio per il derby

Roma-Lazio, Sarri nei guai: dopo aver perso Zaccagni per squalifica l’allenatore biancoceleste in ansia per un altro elemento della rosa

La partita dell’anno si avvicina. Anche se la Roma stasera sarà impegnata contro il Vitesse all’Olimpico nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League, il pensiero è ovviamente alla supersfida di domenica contro la Lazio. E a quanto pare ci sono dei problemi per Sarri. Che oltre a Zaccagni, squalificato, potrebbe perdere un’altra pedina.

Ovviamente nella settimana che porta alla stracittadina tutti gli assenti, in entrambi i casi, fanno più rumore. E a Formello da due giorni a questa parte non si vede Luis Alberto. Lo spagnolo era leggermente affaticato lunedì sera dopo la gara contro il Venezia anche se da parte della Lazio – riporta il Corriere dello Sport – non sono arrivati allarmi. Fermo a scopro precauzionale il fantasista.

Roma-Lazio, occhi anche su Radu

Il difensore non si vede dalla gara contro il Cagliari è un provino è previsto nelle prossime ore. Sarri per la sua esperienza spera di recuperarlo, ma è evidente che potrebbe andare solamente in panchina e non in campo dall’inizio. Il tecnico della Lazio ha l’alternativa che porta il nome di Lazzari, tonato tra i convocati in settimana. Ma il feeling con l’esterno che potrebbe anche salutare alla fine della stagione non è mai scattato del tutto. Insomma, le scelte sono ancora in alto mare. La Lazio si allenerà oggi due volte e poi una seduta giornaliera al giorno fino a domenica.

E da qui alla data segnata in rosso sul calendario le cose possono cambiare e anche tanto. Vedremo.