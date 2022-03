Roma-Lazio, rientro ufficiale in gruppo | Sarri lo recupera

Roma-Lazio, manca sempre meno ad una delle gare più attese e sentite nella Capitale. A tre giorni dal fischio di inizio, arriva una notizia percepita in modo totalmente diverso sulle due sponde del Tevere.

Come ribadito anche da Mourinho, il pensiero della sfida con Sarri non deve distrarre i giocatori, questa sera attesi dal delicato impegno casalingo con il Vitesse che sentenzierà la squadra approdante ai quarti di finale della neonata Conference League. I capitolini vantano il vantaggio maturato in terra olandese esattamente sette giorni fa, grazie alla marcatura sullo scadere del primo tempo di Sergio Oliveira.

Il portoghese non ci sarà per espulsione, così come il collega Mancini squalificato dopo l’ammonizione dello scorso giovedì. Pur partendo da una situazione favorevole, servirà attenzione e consapevolezza di affrontare una squadra meno altisonante ma non per questo poco pericolosa. Il tutto senza dimenticare che, purtroppo o per fortuna, da quest’anno il gol fuori casa non ha più valenza doppia.

La Roma dovrà dunque dimostrare in questi giorni maturità e consapevolezza, affrontando un passo alla volta e cercando di chiudere nel migliore dei modi questo copioso e ravvicinato corpus di impegni durante il quale, per l’ennesima volta, i giallorossi hanno palesato una discontinuità che non poca ingerenza sembra poter avere sul piazzamento finale in campionato.

Roma-Lazio, allarme rientrato: Luis Alberto si allena in gruppo

Ribadendo l’importanza dell’ “Hic et nunc” e di quello che dovrà essere l’approccio di stasera, ci limitiamo a dare un importante aggiornamento in vista del derby di domenica 20 marzo, in programma alle ore 18. Vi abbiamo parlato in mattinata di alcuni dubbi e preoccupazioni nati in casa biancoceleste dopo la gara col Venezia.

Il più importante riguardava proprio Luis Alberto, fantasista spagnolo divenuto tra gli elementi più insidiosi della Lazio e la cui presenza nel Derby sembrava, nelle speranze dei tifosi della Roma, poter essere a rischio. Questo dopo l’affaticamento rimediato contro i lagunari e le reiterate assenze negli allenamenti di gruppo del 10 in quel di Formello. In questi minuti è però arrivato il sospiro di sollievo tra le aquile. Luis Alberto è infatti rientrato in gruppo e non sembrerebbero esserci dubbi circa la sua presenza in campo domenica.