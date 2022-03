La Roma scenderà in campo stasera alle 21:00 allo stadio Olimpico e andrà a caccia della qualificazione ai quarti di finale di Conference League sfidando gli olandesi del Vitesse. La vittoria in trasferta col risultato di 1-0 grazie al gol di Sergio Oliveira – poi espulso – vale come ipoteca ma guai a sottovalutare gli avversari che nel primo tempo dell’andata avevano creato più di un grattacapo al portiere Rui Patricio.

