Roma-Vitesse, le formazioni UFFICIALI | Rivoluzione a centrocampo

Roma-Vitesse, di seguito le scelte ufficiali di Mourinho e di Letsch per la gara di stasera, il cui fischio di inizio è previsto alle ore 21.

Come evidenziato più volte, questi tre giorni rischiano di essere a dir poco importanti per il cammino futuro di Pellegrini e compagni in Europa e in campionato. Dopo aver battuto Spezia e, soprattutto, Atalanta, il sogno di arrivare tra le prime quattro ha perso nuovamente vigore dopo la trasferta friulana.

Restano però ancora due mesi di campionato da onorare e i quali, oltre a poter riservare inattese sorprese, devono comunque essere affrontati con la finalità di migliorarsi rispetto allo scorso anno. Tradotto, la situazione attuale in classifica della Roma e delle dirette avversarie lascia intendere come ci siano tutti i presupposti per cercare di arrivare quantomeno in Europa League.

Quest’ultima non vanta di certo il fascino della Champions e, soprattutto, non garantisce gli stessi apporti economici della sorella Uefa maggiore ma, come detto, andrebbe a rappresentare il primo passo in avanti di una Roma che sa di avere almeno tre anni di tempo per dimostrare di essere cresciuta sotto la gestione di uno dei mister più vincenti al mondo.

Restando al presente, a breve i giallorossi affronteranno il Vitesse, con l’obiettivo di confermare e magari ampliare il margine di vittoria ottenuto in Olanda e proseguire un cammino europeo che, seppur cadetto, non può essere snobbato dalla squadra. Dopo di che, ci sarà il Derby, destinato ad essere un vero e proprio spartiacque per due rose attualmente a solo un punto di distanza.

Roma-Vitesse, le formazioni ufficiali: gli uomini scelti da Mou e Letsch

Come detto dallo stesso Mourinho già dopo il pareggio di Udine, servirà grande maturità e attenzione da parte di Pellegrini e compagni, al fine di evitare che l’impegno di domenica diventi elemento di distrazione per una gara, come quella di stasera, dall’importanza di certo non trascurabile.

Di seguito, riportiamo le formazioni scelte dai due mister, tra le quali non figurano, ovviamente, le presenze di Sergio Oliveira e Mancini.

Roma (3-4-3): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Maitland-Niles,Pellegrini, Veretout, Vina; Zaniolo, Abraham, Mkhitaryan

Vitesse (4-3-1-2): Houwen; Doekhi, Rasmussen, Wittek; Dasa, Tronstad, Domgjoni, Bazoer; Huisman; Openda, Grbic