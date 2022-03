ESCLUSIVO | Calciomercato Roma, visite mediche Svilar fissate

Esclusivo | Calciomercato Roma, visite mediche fissate per il colpo di Pinto che porta il nome di Svilar: ecco quando sarà nella Capitale

Visite mediche fissate per Svilar, il colpo a zero di Tiago Pinto: il portiere del Benfica ha trovato un accordo con la società giallorossa, e adesso non resta altro che mettere la firma sul contratto per le prossime stagione. Come anticipato qualche giorno fa, sarà il secondo di Rui Patricio. Un colpo voluto da Mourinho che lo ha visto debuttare in Champions League quando lo Special One allenava il Manchester United e che lo aveva subito messo nel mirino.

Bene: c’è una data per le visite mediche propedeutiche al nero su bianco: il portiere sarà nella Capitale i primi giorni della prossima settimana, anche lunedì, a quanto pare, potrebbe essere il giorno delle visite. Subito dopo il derby insomma, che in questo momento ovviamente prende i pensieri di tutti: dalla società, allo staff tecnico, passando per i calciatori e anche per i tifosi.

Calciomercato Roma, Svilar nella Capitale

Svilar insomma è pronto a prendere un aereo che lo porterà dal Portogallo a Roma nei prossimi giorni. Da indicazioni in possesso di ASRL, già lunedì potrebbe atterrare in Italia per sottoporsi ai controlli di rito. Classe 1999, di nazionalità serba, sarà il primo innesto ufficiale per la prossima stagione. Pinto nelle scorse settimane ha bruciato tutti e avrebbe anche deciso, secondo le indiscrezioni, di non rovinare i rapporti con il Benfica garantendo magari una percentuale su una possibile rivendita.

Per i dettagli, comunque, ci sarà tempo. In questo momento la notizia, importante, è quella che Svilar sta per diventare ufficialmente un nuovo calciatore della Roma.