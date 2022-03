Calciomercato Roma, ribaltone a zero | Mou sfida le milanesi e la Juve

Calciomercato Roma, affare low cost: ritorno di fiamma. L’interessamento dei giallorossi non è tramontato: cosa sta succedendo.

All’indomani della sofferta vittoria contro il Vitesse, la Roma si sta preparando alla stracittadina contro la Lazio, che potrebbe orientare in modo forse decisivo le sorti di una classifica ancora in fieri, nella quale i giallorossi possono ancora ancora recitare un ruolo tutt’altro che banale. Tuttavia, anche le ultime prestazioni hanno messo in mostra dei difetti congeniti che la “creatura” di Mou si porta dietro come una spada di Damocle, che la prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe in parte mitigare.

Con una mezzala “fisica” e un regista dalla periferica visione di gioco, il centrocampo giallorosso potrebbe improvvisamente svoltare. Si tratta di due zone del campo per le quali non a casa Tiago Pinto sta scandagliando il mercato, alla ricerca di soluzioni intriganti in termini di benefit-coast. Vicinissimo alla Roma qualche mese fa, il profilo di Florian Grillitsch nelle ultime ore è ritornato in maniera prepotente ad essere accostato alle big di Serie A, con l’Inter particolarmente interessata all’evolvere della situazione.

Calciomercato Roma, “tormentone” Grillitsch: colloqui con le big di Serie A

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, l’entourage dell’austriaco classe ’95 è in contatto con le big di Serie A: sia l’Inter che la Juventus, passando per Napoli, Roma e Milan potrebbero fare irruzione nel corso delle prossime settimane, decidendo di rompere gli indugi per il centrocampista dell’Hoffenheim, legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2022. Negli ultimi giorni, l’ex Werder Brema è stato accostato con una certa insistenza anche ad alcuni club della Liga e della Premier, fermo restando che l’eventualità di un rinnovo non sia da escludere a priori. A tal proposito, l’eventuale qualificazione in Champions League della compagine di Hoeneb potrebbe “spingere” Grillitsch ad accettare la proposta relativa ad un prolungamento del contratto messa sul piatto dall’Hoffenheim.