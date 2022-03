Calciomercato Roma, l’Inter corre ai ripari | Prezzo “scontato”

Calciomercato Roma, la mossa dell’Inter che “tocca” anche i giallorossi: Marotta fiuta un altro affare. Colpo da 15-20 milioni di euro.

Mancano ancora diversi mesi all’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, ma soprattutto i top club sono già al lavoro per cominciare ad intavolare quelle trattative atte a perfezionare quegli innesti con cui soddisfare le richieste dei rispettivi allenatori.

In quest’ottica, da attenzionare le mosse di Inter e Roma: sia i giallorossi che i nerazzurri, infatti, sono alla ricerca di un difensore centrale possente, che ben si adatti alle indicazioni tecnico-tattiche di Inzaghi e Mou. Dopo aver sondato Ginter, Marotta è in prima linea per Bremer, per il quale è forte l’interessamento anche della Juventus, soprattutto nel caso in cui si materializzasse la cessione di De Ligt. Tuttavia, i Campioni d’Italia in carica stanno sondando anche piste alternative; e così, negli ultimi giorni, il profilo di Marcao è stato accostato non solo alla Roma – che continua ad attenzionare anche Senesi – ma anche all’Inter, alla luce della situazione nebulosa, legata al futuro di De Vrij, ormai sempre più vicino a non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023.

Calciomercato, intreccio Roma-Inter: le ultime sul prezzo di Marcao

Secondo quanto evidenziato da calciomercato.it, almeno per il momento né il Barcellona, né l’Inter si sono resi protagonisti di contatti ufficiali con l’entourage del difensore brasiliano del Galatasaray. Chiaramente la concorrenza non manca, in quanto Marcao fa gola a diversi club che stanno provando a tastare il terreno, per capire a quale prezzo il club turco sia eventualmente disposto a cedere il nativo di Londrina. A differenza di quanto sostenuto dalla Turchia, secondo qui il “Gala” non sarebbe intenzionato a scendere al di sotto dei 20 milioni di euro, in realtà i giallorossi potrebbero “accontentarsi” di una cifra compresa tra i 15 e 20 milioni, denotando dunque una maggiore flessibilità rispetto a quanto paventato nelle ultime settimane. Va ribadito come l’interessamento della Roma risalga a qualche mese fa, e al momento neanche i giallorossi hanno affondato il colpo per l’ex Atletico Paranaense.