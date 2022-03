Calciomercato Roma, c’è anche il Milan per il colpaccio a zero

Calciomercato Roma, c’è anche il Milan per il colpo a zero. L’attaccante ha giocato con la sua migliore stagione con Mou in panchina

Si muove Pinto per la prossima stagione. Anche se a quanto pare sul colpo a zero che il general manager portoghese avrebbe in mente ci sarebbe anche il Milan. Oltre, a dire il vero, a due squadre di Premier League che stanno cercando di affondare il colpo. Insomma, ci sarà da battere una dura concorrenza.

A dire il vero, Lingard, attaccante del Manchester United in scadenza e che non rinnoverà il proprio contratto con i Red Devils – in questa stagione 13 presenze in Premier con 2 reti – è stato offerto ai giallorossi. Anche perché la sua migliore stagione l’ha giocata appunto con lo Special One in panchina. Stessa proposta è stata fatta a Paolo Maldini. Ma entrambi è evidente hanno preso del tempo per decidere.

Calciomercato Roma, concorrenza alta per Lingard

Lingard, 29 anni, è tentato anche dal Newcastle e dal West Ham in Inghilterra secondo le indicazioni date dal giornalista Schira. I club interessati al giocatore sono tanti e anche di primissimo livello, soprattutto i bianconeri d’Oltremanica che hanno cambiato proprietà e che non hanno nessun problema economico: potrebbero mettere sul piatto un’offerta economica importante per battere le altre contendenti. Ci sarà da sudare per riuscire nel colpo grosso. Anche se a Trigoria il profilo di Lingard piace eccome.

Di sviluppi ce ne saranno nei prossimi mesi e probabilmente a bocce ferme. Il fatto che nessun ha premuto il piede sull’acceleratore in questo momento lascia dormire sonni tranquilli a Pinto che ha, come detto, la carta Mourinho da potersi giocare. Un jolly lo Special One, che alzando il telefono, forse, potrebbe far prendere una decisione all’inglese portandolo così a Trigoria.