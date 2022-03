Calciomercato Roma, non tramonta il sogno in attacco | Servono 40 milioni

Calciomercato Roma, a circa 48 ore dal Derby e a poche settimane dall’inizio dello spezzone decisivo della stagione, non si arrestano le voci circa quelle che potrebbero essere le prossime mosse di Pinto.

L’attenzione in quel di Trigoria è altissima. Fra meno di due giorni ci sarà la stracittadina, da sempre assumente nella Capitale un sapore diverso rispetto alle altre piazze e quest’anno destinato ad essere infiammato ulteriormente da quello che potrebbe essere il suo impatto sul cammino e sull’approdo finale delle squadre di Mourinho e Sarri.

Non proprio grandi amici ai tempi della Premier, nel Lazio-Roma dello scorso settembre i due palesarono grande distensione e cordialità, durante una gara che assegnò il primo round a Immobile e compagni. A sei mesi di distanza e in un momento totalmente diverso, i due sono nuovamente pronti a darsi battaglia, consapevoli di aver fin qui fatto meno bene di quanto ci si potesse da loro aspettare ma ambedue centrali all’interno dei rispettivi progetti.

Certo, mentre Mou si lamentava fra le righe nei mesi passati, lo stesso ex Napoli non era felicissimo delle mosse di Tare e Lotito ma, con i dovuti scongiuri da parte di entrambe le componenti, le parentesi più complicate sembrano essere state archiviate. Senza voler restare troppo sull’attesissima e sentita gara, di cui avremo modo di discutere e parlare nelle prossime ore, riportiamo di seguito di un importante aggiornamento di mercato.

Calciomercato Roma, non tramonta l’ipotesi Guedes: il Valencia chiede 40 milioni

Il volo non è pindarico. Abbiamo più volte evidenziato come le possibilità di fare una campagna acquisti che rispetti le aspettative di Mourinho passi anche per un percorso sportivo che permetta a fine anno ai Friedkin di registrare gli incassi necessari per garantirsi respiro e margine di manovra. In tale ottica, il derby di dopodomani, sarà da discriminante ai fini dell’arrivo in Europa League.

Il quinto posto sarebbe comunque un passo in avanti rispetto al passato, anche in termini finanziari. Servirà però attenzione, concentrazione e soprattutto continuità nelle partite a venire, sia italiane che europee. Ecco, dunque, che il Roma-Lazio di dopodomani diviene importante anche perché convogliatore verso uno degli spezzoni decisivi della stagione.

A giugno, poi, si valuterà quanto e in che modo sarà possibile intervenire e, soprattutto, quale possa essere il target dei nuovi arrivi. Tra i tanti nomi citati, non va dimenticato quello di Goncalo Guedes, laterale offensivo del Valencia, seguito già a gennaio e accostato nuovamente alla Roma da “La Repubblica” in queste ore. Il venticinquenne ha fin qui totalizzato 12 reti e 5 assist, sciorinando numeri e qualità che non poco servirebbero a Mourinho. Per arrivare al suo ingaggio, però, bisognerebbe sborsare una cifra importante di circa 40 milioni.