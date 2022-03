Calciomercato Roma, epurazione totale | Assist Real Madrid

Calciomercato Roma, epurazione totale in casa Real Madrid. Doppio assist di Ancelotti per Pinto, che potrebbe pescare in Spagna

L’epurazione totale in casa Real Madrid – si parla, secondo le informazioni di fichajes.net, di sei elementi che dovrebbero lasciare la Spagna alla fine della stagione – potrebbe essere un assist, o anche doppio, per Tiago Pinto. Due elementi infatti in uscita dalla Casa Blanca sono entrati nel mirino del general manager portoghese della Roma, almeno stando alle indiscrezioni che sono uscite nelle scorse settimane.

Ancelotti quindi potrebbe aiutare i giallorossi che hanno bisogno di innesti per la prossima annata. Elementi pronti a scendere in campo e che non hanno bisogno, per la personalità che potrebbero portare, di nessun momento di ambientamento particolare. Sono questi i giocatori che piacciono a Mourinho che ha spinto soprattutto a gennaio per Sergio Oliveira e Maitland-Niles che, sulla carta, sono innesti di spessore anche se fino ad ora hanno sicuramente reso meno delle attese.

Calciomercato Roma, assist Real Madrid

Oltre i vari Bale, Hazard e Marcelo, dovrebbero salutare il Real Madrid alla fine della stagione sia Ceballos che Jovic. Un centrocampista e un attaccante che sono entrati nei radar giallorossi – e non solo, c’è da dirlo – che potrebbero far comodo a Trigoria. Non sarà facile riuscire nel doppio colpo, ma sicuramente Pinto ci proverà. Con la sensazione che, una maggiore insistenza, ce la metterà sicuramente per il centrocampista che porterebbe qualità e quantità in un reparto che potrebbe essere rivoluzionato: sono pochi infatti quelli che hanno la certezza di rimanere il prossimo anno.

La sfida contro il Vitesse in Conference League di ieri sera ha messo ulteriormente a nudo i problemi strutturali di una squadra che deve essere per forza di cose rinforzata. E prendere elementi del Real Madrid è un segnale della voglia di crescita.