Conference League, guida al sorteggio | Avversarie Roma, quando e dove vederlo

Dopo aver superato gli ottavi di finale contro il Vitesse, la Roma attende di scoprire gli avversari nei quarti di Conference League. Oggi il sorteggio.

Ottenuta, non senza qualche affanno, la qualificazione ai quarti di finale di Conference League la Roma attende di conoscere quali saranno i prossimi avversari sul cammino europeo. I giallorossi hanno ottenuto il pass grazie al gol di Tammy Abraham nel finale di partita. Una rete che, fissando il punteggio sull’1-1, ha portato all’eliminazione del Vitesse. Decisivo è quindi risultato il successo per 1-0 che la Roma aveva ottenuto una settimana fa nella gara d’andata.

L’attesa per conoscere l’avversario nei quarti di finale durerà ancora qualche ora. Il sorteggio che determinerà gli accoppiamenti per il prossimo turno è previsto per il pomeriggio di oggi, venerdì 18 marzo, a Nyon. La cerimonia si terrà sede della Uefa, a partire dalle 15. Come ormai usuale, il sorteggio di Conference League sarà il terzo della giornata: prima, in ordine, si svolgeranno quelli relativi alla Champions e all’Europa League.

Roma, oggi il sorteggio di Conference League | Tutte le info

A differenza di quanto avvenuto in precedenza, il sorteggio dei quarti di finale non prevede paletti di sorta. Non esistono teste di serie né limiti agli accoppiamenti sulla base delle leghe di provenienza: le partecipanti saranno tutte inserite nella medesima urna. Via libera quindi ai derby: potranno essere sorteggiate come avversarie squadre provenienti dallo stesso Campionato. Ecco l’elenco delle squadre che parteciperanno al sorteggio di oggi insieme alla Roma e che sono, quindi, potenziali avversarie dei giallorossi.

Bodo Glimt

Feyenoord

Leicester

Marsiglia

PAOK

PSV

Slavia Praga

Quello odierno è l’ultimo sorteggio per quanto riguarda la Conference League. Con gli accoppiamenti di oggi si determinerà infatti anche il tabellone fino alla finale. Ciò significa che già da questo pomeriggio la Roma conoscerà non soltanto la propria avversaria nei quarti di finale, ma anche le potenziali avversarie delle semifinali.

Dove vederlo? Il sorteggio per i quarti di finale di Conference League sarà trasmesso in diretta da DAZN. Sarà quindi sufficiente collegarsi all’app attraverso un dispositivo (smart tv, pc, tablet, smartphone) per seguire in diretta streaming la cerimonia. Anche Sky, attraverso il canale Sky Sport 24, trasmetterà il sorteggio. Per lo streaming sarà possibile anche collegarsi a Now. Per quanto riguarda le date, i quarti di finale di Conference League sono previsti nel mese di aprile: giovedì 7 si disputeranno le gare di andata e una settimana dopo, giovedì 14, quelle di ritorno.