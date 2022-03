Roma-Lazio, tegola per Mourinho | A rischio per il derby

Roma-Lazio, tegola per Mourinho: il centrocampista è a rischio per il derby. Le novità in casa giallorossa

Tegola per José Mourinho. Che potrebbe perdere il proprio capitano per il derby di domenica. La presenza di Pellegrini infatti è a forte rischio a causa della febbre. Stamattina Lorezo avrebbe dovuto presenziare insieme a Ciro Immobile, capitano dela Lazio, ad un’iniziativa simbolica per la pace in vista della stracittadina.

Il calciatore però ha dovuto dare forfait appunto perché a letto con qualche linea di febbre. Pellegrini soffre da alcuni giorni di una fastidiosa tonsillite e si è svegliato con qualche linea di febbre. Oggi non si allenerà – spiega il Messaggero – e proverà a recuperare in vista della rifinitura di domenica ultimo allenamento prima della stracittadina contro la squadra di Sarri.

Roma-Lazio, Pellegrini a rischio

Ci proverà ovviamente Pellegrini he saltato per squalifica il derby d’andata ad essere in campo per la gara di domenica pomeriggio. Due giorni per rimettersi in sesto e recuperare. Perché anche se saltasse la rifinitura di domani, Mourinho probabilmente, lo manderebbe in campo ugualmente domenica. Una tegola per lo Special One, che ieri ha già mandato delle frecciatine alla Lazio in vista di una gara che può valere la stagione.