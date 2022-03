Calciomercato, un ex Roma firma per la Juventus

Le ultime notizie di calciomercato raccontano della firma di un ex Roma per la Juventus. L’affare sarebbe ormai deciso.

Vigilia di derby in casa Roma. Archiviati gli ottavi di finale di Conference League, con un passaggio del turno che vale tantissimo, i giallorossi hanno scoperto ieri pomeriggio i prossimi avversari nel cammino europeo. Si tratta, come noto, di una vecchia conoscenza di Mourinho e dei suoi: quel Bodo Glimt nei confronti del quale la squadra giallorossa ha fame di vendetta. Un sorteggio tutto sommato benevolo, visto che nel novero delle candidate c’erano squadre ben più pericolose.

Ai quarti di Conference, però, ci sarà modo di pensare ad aprile. Per ora, complica la sosta per le Nazionali che fermerà il campionato nell’ultimo week-end di marzo, l’attenzione giallorossa è completamente concentrata sul derby di domani. Una partita che vale tantissimo, sia per il morale che per la classifica. La Lazio è una delle dirette concorrenti nella corsa ai posti che valgono l’Europa e Mourinho vuole arrivare al meglio alla sfida di domani.

Calciomercato, la firma dell’ex giallorosso per la Juve

Intanto continuano a muoversi anche le operazioni di calciomercato in vista della prossima stagione. La sessione estiva è solo apparentemente lontana e agenti e direttori sportivi sono già da settimane attivi per pianificare tutti i dettagli della finestra trasferimenti. Un caso a parte è quello che riguarda i parametri zero: occasioni ghiotte per i club, quello dei free agent è un mercato in grande espansione negli ultimi anni. E le ultime notizie in proposito raccontano di un imminente, clamoroso ritorno in Serie A.

Parliamo ovviamente di Antonio Rudiger, in procinto di tornare nel nostro Campionato per vestire la maglia della Juventus. A darne notizia è La Gazzetta dello Sport, che dà sostanzialmente per fatto lo sbarco dell’ex Roma alla Continassa. Un colpo che non può non lasciare qualche malumore dalle parti di Trigoria: non tanto perché ci fossero reali ambizioni di riportare il centrale tedesco nella Capitale, quanto perché il suo, ormai probabile, arrivo alla Juve rappresenterebbe l’ennesimo sbarco in bianconero di un ex Roma. E nel caso di Rudiger, che in più occasioni ha sottolineato il suo legame con i colori giallorossi negli ultimi anni, il dispiacere è doppio.