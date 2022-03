Ultim’ora Roma, infortunio per un giovane centrocampista: cosa è successo. Ecco i dettagli: nuova tegola per il baby giallorosso.

Atmosfera elettrizzante nella Capitale, dove tra poco più di 24 ore Roma e Lazio si daranno battaglia per la tesissima stracittadina, che potrebbe risultare decisivo ai fini di una classifica nella quale sia la compagine di Sarri, che quella di Mou, cercano punti preziosi per provare a sognare un posto in Champions League. Tuttavia, proprio in questi istanti si sta disputando l’incontro tra la Roma primavera guidata da Alberto De Rossi, sostituito eccezionalmente da Toti, e l’Inter di Christian Chivu, che poco prima del fischio d’inizio ha salutato il suo ex allenatore José Mourinho.

Al 24′ minuto di gioco, quando i nerazzurri guidavano l’incontro per effetto della rete siglata da Casadei su punizione, la Roma è stata costretta ad operare una sostituzione: al posto dell’infortunato Benjamin Tahirovic – calciatore di cui Mourinho monitora con estrema attenzione la crescita e che potrebbe avere chances di minutaggio nella Roma “dei grandi” in futuro – è entrato Vicario. Da valutare le condizioni del giovane centrocampista svedese classe ‘2003, che in questa stagione ha già collezionato 19 presenze, impreziosite da 3 reti e due assist, a dimostrazione della confidenza con il goal dell’ex Vasalund, a cui non dispiace affatto spingersi in avanti.