Roma-Lazio, conferenza Mou | Nuovo colpo di scena: ultim’ora ufficiale

Roma-Lazio, emergono ulteriori novità in merito alla conferenza stampa che vedrà protagonista José Mourinho.

Febbre da derby. Così si può riassumere il senso dell’attesa sempre più spasmodica nella Capitale, dove ormai la stracittadina sta catalizzando da giorni l’attenzione mediatica. La Roma – dopo aver strappato il pass per i quarti di finale di Conference League – hanno la ghiotta occasioni di lanciare un messaggio ai “rivali” biancocelesti, a cui lo stesso Mourinho ha lanciato una stilettata qualche giorno fa.

D’altro canto, s preannuncia un incontro molto teso, all’interno del quale ogni dettaglio potrà fare la differenza. Lo sanno bene i due club, che non stanno lasciando nulla al caso neanche nella “preparazione” alla gara. E così, dopo la notizia legata alla “contemporaneità” delle conferenze stampa di Sarri e Mourinho, in maniera tale da non creare i presupposti per veri e propri botta e risposta, è arrivata un’altra ultim’ora. La conferenza stampa dello Special One, inizialmente programmata alle 19.30, sarà anticipata alle 19: come da consuetudine, si terrà nel Centro Sportivo Fulvio Bernardini.

Da capire quali saranno i temi che il tecnico lusitano deciderà di toccare, alla vigilia di una gara che potrebbe orientare in maniera forse decisiva il corso della stagione di Abraham e compagni, che comunque nell’ultimo mese sono riusciti finalmente a trovare quella continuità da tempo vagheggiata.