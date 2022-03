Allarme prima di Roma-Lazio | Tifosi in ansia e soluzione trovata

A poche ore dall’inizio del derby si segnala qualche problema che la Roma è già al lavoro per risolvere prontamente.

Manca pochissimo. Ancora qualche ora e finalmente sarà Roma-Lazio. Un derby, quello di oggi, particolarmente importante. Non che una partita come questa possa, mai, essere presa alla leggera. Ma se possibile oggi, al solito carico di motivazioni e di rivalità, si aggiunge una lotta che vede le due squadre in corsa per obiettivi analoghi. Mai come oggi, quindi, i punti in palio saranno pesanti. Per la classifica e per il morale.

La corsa ai posti che valgono l’accesso alla prossima edizione dell’Europa League è apertissima e riguarda diverse squadre. Mourinho e la Roma hanno le idee chiare: vogliono conquistarsi la partecipazione. Per questo la sfida di oggi ha un peso speciale. E per questo, ancora ieri, Mou spiegava in conferenza stampa di voler giocare questa sfida per i tifosi, ribadendo una volta di più l’enorme empatia che in pochi mesi è stato in grado di creare con l’ambiente giallorosso.

Roma-Lazio, allarme prima del derby | Soluzione trovata

L’Olimpico sarà incandescente. Non una novità, visto che quest’anno la Roma ha sempre potuto contare sul pieno supporto dei suoi sostenitori. Una vicinanza che non è mai venuta meno, neanche nei momenti più complicati della stagione, e che è confermata dai numeri straordinari che riguardano la vendita di biglietti e abbonamenti. Non poteva certamente fare eccezione il derby, la gara più attesa dell’anno. Ma proprio a poche ore dalla partita, si segnala qualche problematica per la gestione degli accessi allo stadio.

Lo riporta in un tweet il giornalista Flavio Tassotti, che spiega come l’app “Il mio posto“, che regola e gestisce il sistema di prenotazione online dei posti per le gare interne della Roma, stia accusando un malfunzionamento. La Roma, spiega ancora il giornalista, è al lavoro per risolvere la problematica e garantire così un accesso sereno e senza problemi al pubblico giallorosso in occasione di una gara tanto importante.