Oggi è il giorno del derby tra Roma e Lazio, valido per la trentesima giornata di Serie A. Ecco le probabili formazioni della stracittadina.

Il giorno atteso è arrivato, è tempo di giocare il derby di ritorno in campionato. Alle ore 18, allo stadio Olimpico, andrà in scena la gara tra Roma e Lazio. Giallorossi reduci da otto gare senza sconfitte e sotto di un punto in classifica ai rivali biancocelesti. Ecco come arrivano le squadre all’elettrizzante sfida, ecco le probabili formazioni secondo i quotidiani.

Quest’oggi andrà in scena il derby tra Roma e Lazio, fischio d’inizio alle ore 18 allo stadio Olimpico. Sfida numero 178 quella in programma tra le due squadre, col bilancio di 66 vittorie, 63 pareggi e 48 sconfitte per i giallorossi. Derby che assume un forte valore in chiave classifica, la squadra allenata da Maurizio Sarri precede i giallorossi di appena un punto nella graduatoria della Serie A. Stracittadina accesa nella vigilia dalle parole dei due tecnici in conferenza stampa, e ansia giallorossa per quanto riguarda le condizioni del proprio capitano, le ultimissime.

Roma-Lazio, speranza Mourinho | Le probabili formazioni dei quotidiani

Riflettori puntati sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini, il numero 7 giallorosso ha accusato sintomi influenzali dopo l’ultimo impegno della Roma. Nella giornata di ieri si è rivisto a Trigoria, svolgendo parte dell’allenamento in gruppo. Le speranze sono quelle di averlo a disposizione a pieno regime, ma ovviamente il provino odierno sarà fondamentale in questa chiave. Da sciogliere anche un dubbio sulla fascia sinistra di campo, dove Zalewski sembra aver vinto la concorrenza di El Shaarawy.

CORRIERE DELLA SERA

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, S.Oliveira, Zalewski; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham.

IL ROMANISTA

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

SKY SPORT

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

IL MESSAGGERO

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, S.Oliveira, Zalewski; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham.

ARBITRO: Irrati

Guardalinee: Imperiale-Berti

Quarto Uomo: Pezzuto

Var: Di Paolo

Avar: Ranghetti