Calciomercato Roma, assist pazzesco per Pinto: 220 milioni di euro

Calciomercato Roma, assist da capogiro per Pinto e potenziale via libera per i giallorossi: 220 milioni di euro che fanno saltare il banco.

La prestazione collettiva offerta contro la Lazio è stata di quelle roboanti. Compatta, veloce, sempre sul pezzo: la Roma ha annichilito la compagine di Sarri grazie ad una manovra fluida ed un recupero palla ben coordinati da un centrocampo capace di assumersi con decisione e consapevolezza le proprie responsabilità. Era da tempo che non si vedeva Bryan Cristante “illuminare” il gioco con sventagliate precise; Sergio Oliveira, Pellegrini e Mkhitaryan hanno fatto il resto, con i giallorossi che contro gli eterni rivali hanno certificato gli enormi passi in avanti maturati sotto il profilo tecnico e motivazionale.

Merito di una mediana che è ritornata a ruggire, e che Mou vorrebbe ancora più forte. La palla passa inevitabilmente a Tiago Pinto, che da tempo sta monitorando diversi profili per la zona nevralgica del campo, per i quali potrebbe affondare nuovamente il colpo a stretto giro di posta. Il primissimo nome indicato da Mou la scorsa estate era Granit Xhaka: alla fine, però, il lungo tira e molla con l’Arsenal fu suggellato dalla permanenza all’ombra dell’Emirates Stadium del regista elvetico i cui spazi, però, all’interno del progetto tecnico di Arteta, si sono ridimensionati in maniera importante.

Calciomercato Roma, la rivoluzione dell’Arsenal “aiuta” Pinto: via libera Xhaka?

Come riferito dall’edizione online del Daily Express, i Gunners starebbero pensando ad un restyling totale per rinforzare sia il centrocampo che l’attacco, reparti che in questa stagione non hanno affatto convinto. La svolta passerebbe da ricchi investimenti, al punto che il club londinese sarebbe pronto a sborsare 184 milioni di sterline – poco meno di 220 milioni di euro – per consegnare ad Arteta una rosa molto più competitiva. Oltre ai vari Nunez ed Isak, l’Arsenal monitora anche diversi profili per la mediana: nei giorni scorsi è stato accostato agli inglesi anche il profilo di Fabian Ruiz, legato al Napoli da un contratto in scadenza nel 2023 e in odore di cessione. Stuzzica e non poco anche Youri Tielemans, per il quale potrebbe scatenarsi una vera e propria asta: chiaramente, qualora venissero confermati questi acquisti, le chances di una partenza di Xhaka aumenterebbero esponenzialmente. Roma alla finestra…