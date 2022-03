Calciomercato Roma, fulmine a ciel sereno Zaniolo | Ribaltone Juventus

Calciomercato Roma, ribaltone Zaniolo: la Juventus cambia le carte in tavola. La mossa dei bianconeri che non ti aspetti.

Il risveglio post derby è sicuramente dolce per i tifosi della Roma, con la compagine di Mourinho che è riuscita a schiantare senza eccessivi patemi d’animo una Lazio dominata in ogni zona del campo. Pressing, determinazione, intensità e verticalizzazioni rapide: questi sono stati gli ingredienti con i quali lo Special One ha servito un “cocktail” letale ai biancocelesti, imbrigliandone le trame di gioco. La scelta del tecnico lusitano di non utilizzare Zaniolo ha pagato: Zalewski ha fatto il bello e il cattivo tempo sulla corsia mancina, con Mkhitaryan e Pellegrini che hanno svolto molto bene il compito di fare da raccordo tra le linee.

Chiaramente Zaniolo resta al centro di numero voci di mercato, alcune delle quali vorrebbero il “tuttocampista” di Mou sempre più in orbita Juventus. I bianconeri, va detto, sono impegnati a sciogliere il nodo legato alla possibile permanenza all’ombra della Mole di Paulo Dybala: nella giornata di oggi è in programma un incontro con Jorge Antun per capire i margini di manovra, anche se al momento le sensazioni non sembrano essere positive a riguardo, e il rischio di una fumata nera è dietro l’angolo. Tuttavia, le ultime indiscrezioni riferite da Rai Sport potrebbero nuovamente ribaltare la situazione.

Calciomercato Roma, Zaniolo con Dybala: la Juventus ha deciso

Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, infatti, nel caso in cui si materializzasse la partenza di uno tra Kean e Marotta, Cherubini dirotterebbe le sue attenzioni o su Raspadori o su Zaniolo. Ragion per cui, nel caso in cui la Juventus dovesse riuscire a trovare il bandolo della matassa con l’entourage di Dybala, la “Vecchia Signora” potrebbe ritrovarsi in rosa – ipoteticamente – sia la “Joya”, sia l’attuale esterno della Roma, che inizialmente era visto come un’alternativa del numero 10 di Allegri. Sta di fatto, che anche per Zaniolo la questione rinnovo è di primaria importanza, perché potrebbe indirizzarne la valutazione complessiva: il contratto del gioiello cresciuto nelle giovanili scade nel 2024, e la richiesta di Pinto si attesterebbe attualmente sui 40 milioni di euro.