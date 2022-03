La Roma ha stravinto il derby contro la Lazio col risultato di 3-0 in una partita in cui l’allenatore José Mourinho ha deciso di fare a meno per tutti e novanta i minuti di uno dei suoi calciatori più forti ovvero Nicolò Zaniolo. E visto il risultato finale ha avuto piena ragione, anche perché Pellegrini e Mkhitaryan da trequartisti hanno fatto impazzire per tutta la sfida gli avversari biancocelesti

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!