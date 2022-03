Calciomercato Roma, fumata nera e asta da capogiro

Calciomercato Roma, il rinnovo è sempre più in bilico: chances per un’asta da capogiro in estate. Ecco i dettagli.

Le ottime prestazioni dell’ultimo periodo hanno rappresentato un toccasana importante in casa Roma, con la compagine di Mou che può guardare al futuro con rinnovate certezze. Merito di un atteggiamento in virtù del quale i giallorossi hanno ritrovato quella compattezza ed abnegazione in fase di non possesso improvvisamente smarrito dopo un inizio di stagione importante.

Ciò non toglie la necessità di investimenti importanti, soprattutto nella zona nevralgica del campo, che in molte circostanze ha denotato delle lacune non tanto da un punto di vista tecnico, quanto soprattutto da un punto di vista “fisico” e d’esperienza. Caratteristiche che si adattano in maniera importante all’identikit di Douglas Luiz che, non a caso, è uno dei profili per i quali Tiago Pinto ha effettuato dei sondaggi esplorativi la scorsa estate. Il general manager giallorosso non ha poi affondato il colpo, alla luce della folta concorrenza che si è improvvisamente materializzata.

Calciomercato Roma, rebus Douglas Luiz: asta pazzesca

Come rivelato da Birmingham Live, il centrocampista carioca non ha ancora detto sì alla proposta messa sul piatto dall’Aston Villa, che sta provando a convincere il brasiliano ad accettare la proposta di un prolungamento del suo attuale contratto, in scadenza nel 2023. Arsenal, Tottenham e Newcastle – che hanno già provato a tastare la situazione in inverno – potrebbero ritornare alla carica a stretto giro di pota, fermo restando che la valutazione dei “The Villans” si aggira sui 40 milioni di euro. Da capire se effettivamente si paleseranno i giusti presupposti per una permanenza di Douglas nella compagine di Gerrard, o se uno dei club sopracitati sia in grado effettivamente di rompere gli indugi, aggiudicandosi uno dei migliori interpreti del suo ruolo, almeno in Premier League.