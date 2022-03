Calciomercato Roma, effetto Dybala: cambia la quota sul futuro di Zaniolo

La panchina nel derby contro la Lazio ha fatto rumore: il risultato finale con la netta affermazione della Roma ha dato ragione a Mourinho, che ha deciso di tenere fuori Zaniolo per tutta la durata dell’incontro. Ci sarà modo per tornare a essere decisivo, o quanto meno questa è la speranza dei tifosi giallorossi: del resto lo Special One sa bene come motivare i suoi giocatori. Intanto però una quota dei bookmaker sul futuro di Zaniolo è cambiata.

