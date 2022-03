Calciomercato Roma, un top club europeo ha messo nel mirino l’uomo del momento in casa giallorossa. Pronto l’assalto immediato.

Tammy Abraham è entrato di diritto nella storia dell’As Roma dopo quanto fatto vedere domenica nel derby contro la Lazio. La sua doppietta, realizzata in appena ventidue minuti, è la più veloce della storia della sfida stracittadina. I tifosi si godono il loro numero 9, protagonista fin qui di una stagione strepitosa. Stagione che non passa inosservata in sede di calciomercato, pronto l’assalto immediato.

Un’altra prestazione granitica, in una gara dal sapore unico per i tifosi della Roma. Tammy Abraham entra sempre con più prepotenza nei cuori degli appassionati giallorossi, la doppietta nel derby di domenica è la ciliegina sulla torta di una stagione fin qui superba. Scioriniamo qualche numero che descrive il suo impatto devastante nello scacchiere offensivo di Josè Mourinho: in Serie A 29 presenze, condite da 15 marcature e 3 assist. Comprese tutte le competizioni saliamo a 40 gettoni stagionali e la bellezza di 23 reti messe a segno. Numeri impressionanti, sinonimo di una crescita spaventosa avvenuta agli ordini di colui che lo ha voluto con tutte le forze, mister Josè Mourinho. Ora tutto gira intorno al numero 9 giallorosso, ma c’è un aggiornamento dall’Inghilterra che potrebbe far tremare i tifosi della Roma.

Calciomercato Roma, assalto ad Abraham: muro giallorosso

A laniare l’allarme di mercato è stato Il Messaggero, secondo quanto riportato dal quotidiano romano una big inglese ha messo gli occhi sul talento della Roma. Ricordiamo che il Chelsea mantiene un diritto sulla sua eventuale recompra, parliamo di un’operazione da 80 milioni da versare nelle casse giallorosse per riportarlo a Londra. Ma quest’opzione per i Blues sarà valida solo nella sessione di calciomercato estiva del 2023, impossibile pensare ad un rientro immediato del numero 9 quest’estate. Ma ad aver appuntato il nome di Abraham in cima al taccuino sembra essere invece il Manchester United, il club inglese pare abbia deciso di separarsi da Cristiano Ronaldo dopo appena una stagione. Ed i Red Devils mirano all’assalto immediato a Tammy già a partire da questa sessione di trattative, nessun dubbio però in casa giallorossa: il numero 9 è imprescindibile per le ambizioni della squadra di Mourinho.