Roma-Lazio, l’ex esalta Mourinho | “Zaniolo in panchina la scelta giusta”

L’allenatore della Roma non ha schierato l’attaccante numero 22 nel derby contro la Lazio vinto 3-0 grazie ai gol di Abraham e Pellegrini

Una grande vittoria, un 3-0 tondo nel derby che non lascia scampo. La Roma ieri sera allo Stadio Olimpico ha vinto contro la Lazio calando un tris pesante che porta la firma di Abraham e Pellegrini. L’attaccante inglese ha messo la firma su un uno-due che gli ha permesso di entrare nella storia dei derby della Capitale. I due gol arrivati nel primo tempo, infatti, rappresentano la doppietta più veloce nella storia della stracittadina. Solo 22 minuti per l’ex Chelsea per finire due volte nel tabellino dei marcatori.

Il terzo gol, poi, è un vero e proprio capolavoro. Lorenzo Pellegrini ha disegnato una traiettoria perfetta su calcio di punizione da circa 30 metri. Una parabola tesa e precisa che si è infilata sotto l’incrocio che ha lasciato a bocca aperta tutti gli appassionati di calcio, anche i meno sportivi. Un gesto tecnico da applausi che ha coronato la prestazione di squadra. A questa, però, è mancato l’apporto di Nicolò Zaniolo, che Mourinho ha deciso di lasciare in panchina dopo l’impegno di giovedì in Conference League.

Roma-Lazio, Ranieri esalta Mourinho: “Ha fatto bene a far riposare Zaniolo”

Nonostante Maurizio Sarri abbia recriminato un calcio di rigore, Mourinho ha giudicato l’arbitraggio di Irrati impeccabile. Lo stesso allenatore della Roma, però ha azzeccato le scelte da fare nella sfida contro la Lazio. A complimentarsi con lo Special One, infatti, è stato un grande ex dei giallorossi ovvero Claudio Ranieri. L’ex tecnico ha lodato la decisione del portoghese di lasciate fuori Zaniolo in Roma-Lazio. Ai microfoni di Radio Anch’io Sport, Ranieri ha affermato: “La Roma ha degli alti e bassi ma bisogna dare tempo a Mourinho, è la persona giusta per portare la Roma in alto“. L’allenatore originario di Testaccio ha poi continuato sul numero 22 giallorosso: “Mourinho ha fatto bene a lasciare Zaniolo a riposo dopo la prestazione in coppa. Quando sarà più in forma tornerà“.