Calciomercato Roma, asta in Serie A per l’esubero del Real Madrid

Calciomercato Roma, è asta in serie A per l’esubero del Real Madrid. La cosa certa è che alla fine della stagione verrà ceduto

La cosa certa al momento è una sola: che alla fine della stagione verrà ceduto perché non rientra più nei piani del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Un esubero quindi, che fa gola a molti club non solo in Italia ma anche in Europa. In poche parole si potrebbe scatenare un’asta per l’attaccante dei Blancos, che interessa a molti.

Il rendimento in Spagna non è certo da ricordare. Ed è anche per questo che è scivolato assai indietro nelle gerarchie madrilene. Così indietro che un addio alla fine della stagione è certo arrivati a questo punto: Jovic saluterà in maniera definitiva la società di Perez che sta cercando il modo per piazzarlo.

Calciomercato Roma, c’è anche il Milan su Jovic

La notizia è riportata questa mattina da Marca che sottolinea come diversi club siano sulle tracce del centravanti classe 1997. Arsenal in Premier League, Borussia Dortmund in Germania – soprattutto in vista di una cessione di Haaland – e soprattutto il Milan in Serie A. Sullo sfondo ovviamente c’è anche la Roma di Tiago Pinto, che ha bisogno di un attaccante in grado di garantire prestazioni e gol: il solo Abraham non può portare il peso della prima linea sulle spalle per sempre. E allora serve almeno un’alternativa valida, che vada ad aiutare lo Special One nelle proprie scelte.

Il fatto che Jovic sia un esubero potrebbe abbassare le pretese madrilene. Ma come detto la concorrenza è davvero spietata. In ogni caso, come segnalato alcuni giorni fa, il fatto che ci siano anche i Gunners sul giocatore potrebbe fare scatenare un effetto domino con la possibile cessione di Lacazette: anche lui è entrato nel radar di Pinto.