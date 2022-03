Calciomercato Roma, sostituto trovato e via libera Pinto

Calciomercato Roma, dalla Spagna via libera per l’attaccante: l’allenatore si è arreso alla partenza ed è alla ricerca del sostituto

Un indizio importante per il mercato della Roma. Che oltre a Tadisca per l’attacco valuta tante piste. E dalla Spagna fanno sapere che ormai il tecnico si è quasi rassegnato alla sua partenza alla fine della stagione, tant’è che sarebbe alla ricerca del sostituto. Questo potrebbe dare il via libera all’assalto di Tiago Pinto per il prossimo campionato. Visto che il nome circola da un po’ di mesi dalle parti di Trigoria.

Parliamo di Guedes, attaccante esterno del Valencia, che sembra destinato a lasciare la squadra di Bordalas alla fine della stagione in corso. Il portoghese era entrato a gennaio nel mirino dei giallorossi, una pista che è ancora calda, visto che qualche giorno fa anche Repubblica l’ha riportata a galla. Non un affare semplice, senza dubbio, ma l’allenatore degli spagnoli starebbe cercando già un sostituto secondo Elgoldigital, convinto che alla fine il 25enne partirà. E avrebbe sondato il terreno per Milla dell’Elche, per inciso.

Calciomercato Roma, servono 40 milioni per Guedes

Guedes è un elemento importante. Così importante che la richiesta del Valencia sarebbe di almeno 40 milioni di euro per il cartellino. Non una cifra abbordabile, senza dubbio, ma Pinto potrebbe trovare il tesoretto che serve da alcune cessioni: oltre i vari Pau Lopez e Under che porteranno alla Roma diversi milioni, c’è da tenere in considerazione un addio di Veretout che sempre dal Marsiglia è cercato (ma anche dal Milan).

E poi rimane sempre aperta la questione Zaniolo, che dopo l’addio ufficiale di Dybala, è il primo obiettivo della Juventus per sostituire l’argentino. Insomma, il colpo si potrebbe fare. I soldi che servono potrebbero arrivare. E l’indizio che arriva dalla Spagna è un ulteriore prova dell’interesse della Roma nei confronti di Guedes.