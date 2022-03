Calciomercato Roma, offerta rifiutata | Testa a testa con l’Inter

Le grandi manovre di calciomercato sono già cominciate. E in casa Roma si profila un testa a testa con l’Inter per un obiettivo importante.

Tre anni per costruire una Roma forte, competitiva, e capace di rimanere stabilmente in lotta ai vertici del calcio italiano ed internazionale. Il piano di Dan e Ryan Friedkin per il club giallorosso è ambizioso e complesso, ma la strada da seguire è tracciata. La stessa scelta, arrivata l’estate scorsa, di puntare per la panchina su José Mourinho conferma la volontà di crescita che i proprietari statunitensi hanno per la Roma. Un desiderio che corrisponde a quello che l’ambiente e i tifosi si aspettano.

Lo dimostra la grande compattezza che la piazza giallorossa ha dimostrato attorno a Mourinho. L’allenatore portoghese rappresenta la garanzia per le ambizioni del club e, anche nei momenti più complicati della stagione, la stragrande maggioranza dei tifosi giallorossi si è schierata fortemente al suo fianco. Certo, da solo l’allenatore non può fare una rivoluzione. Ma José sa di poter contare sul supporto di una proprietà forte e una dirigenza capace.

Calciomercato Roma, offerto dagli intermediari | C’è anche l’Inter

E così, per rendere la Roma sempre più forte, Mou lavora fianco a fianco con il General Manager Tiago Pinto. Sarà lui a guidare, ancora una volta, le trattative che durante la prossima sessione di calciomercato punteranno a rinforzare la rosa giallorossa. Tanti gli interventi allo studio di dirigenza ed allenatore: tutti i reparti, probabilmente, verranno rinforzati con l’inserimento di elementi che soddisfino le richieste dello Special One.

Uno dei nomi più caldi in ottica Roma torna ad essere, in questi giorni, quello di Florian Grillitsch. L’austriaco, come riporta Nicolò Schira, ha rifiutato l’ultima proposta di rinnovo fattagli pervenire dall’Hoffenheim ed è libero di firmare a zero per altri club. Secondo l’esperto di calciomercato, alcuni intermediari avrebbero proposto il profilo del centrocampista sia alla Roma che all’Inter. Un nome, quello di Grillitsch, che la Roma aveva già trattato nei mesi scorsi in vista del calciomercato invernale. E che potrebbe tornare attuale nelle settimane a venire.