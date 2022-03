Calciomercato Roma, Zaniolo in bilico | Ecco come stanno le cose

Il futuro di Nicolò Zaniolo alla Roma è ancora incerto. Nicolò ha guardato tutti i 90 minuti del derby dalla panchina: ecco come stanno le cose.

In casa Roma l’inizio di questa settimana ha il sapore dolce di un derby stravinto. Un sapore unico, che soltanto i tifosi giallorossi possono gustarsi fino in fondo, e che a due giorni dal dominio nella sfida contro la Lazio è ancora intatto. D’altra parte la supremazia giallorossa nei 90 minuti è stata tale da mandare in estasi lo Stadio Olimpico e tutti i sostenitori romanisti che hanno assistito al match.

Una partita preparata nei dettagli da José Mourinho, che dopo un avvio forse troppo altalenante sta dimostrando a tutti perché Dan e Ryan Friedkin hanno voluto con forza puntare su di lui. Lo Special One ha impresso il proprio marchio su questa squadra, che appare oggi trasformata rispetto a qualche mese fa. Concentrazione, cattiveria, voglia di vincere e di sacrificarsi per l’obiettivo sono oggi marchi di fabbrica di una Roma pronta a giocarsi le sue carte in Italia e in Europa.

Calciomercato Roma, il futuro di Zaniolo tra panchina e mercato

Mettere in discussione la crescita della Roma negli ultimi mesi è semplicemente impossibile. E d’altra parte i risultati sono lì a testimoniare come la squadra stia procedendo in un percorso verso l’alto, che è soltanto agli inizi e che Mou vuole portare il più avanti possibile. Ha corretto il tiro in corso d’opera, José, ha adattato il sistema di gioco alle esigenze e alle caratteristiche della rosa. Ha fatto scelte coraggiose, come lasciare Zaniolo in panchina per 90 minuti nel derby più bello da anni a questa parte.

Ma i fatti gli danno ragione. E Nicolò, ora, ha davanti a sé un futuro tutto da scrivere. Il 4-2-3-1 visto nel derby funziona alla perfezione e non prevede la sua presenza in campo. D’altra parte, spiega Il Messaggero, la Roma sembra ora disposta ad ascoltare le offerte che arriveranno per acquistare il numero 22. Un segnale in questo senso arriva anche dalla partita sul rinnovo di contratto: per ora, dal club, nessuna chiamata per sedersi a discutere del prolungamento. E la Juve, che segue da sempre Zaniolo, osserva interessata.