Calciomercato Roma, queste le cifre da sborsare nelle casse giallorosse per arrivare all’ingaggio di Nicolò Zaniolo.

I giallorossi sanno bene di essere destinati a ricevere grandissime attenzioni la prossima estate, quando Pinto e colleghi saranno chiamati a plasmare la rosa nel pieno rispetto di quell’osmosi tra entrate e uscite divenuta fondamentale per club come quello giallorosso. Questo alla luce del fatto che difficilmente i Friedkin potranno contare sugli introiti Champions e dell’ormai storica e vexata quaestio dello stadio che da anni impedisce alla Roma e tante altre società di avere respiro finanziario.

Senza addentrarci in discorsi fuorvianti, ci limitiamo ad aggiungere preziose informazioni a quelle da poco presentatevi e relative al forte interesse della Juventus per Nicolò Zaniolo. Le avances per il 22 da parte della Vecchia Signora sono ormai storiche e risalgono già ai primi tempi dell’esplosione dell’ex Inter nella Capitale.

Il doppio infortunio e una stagione fin qui non proprio brillantissima non hanno lenito la volontà di chi, come Agnelli, sia intenzionato ad ottenere le prestazioni sportive del classe ’99, sfruttandone la scadenza contrattuale tra due anni e facendo leva sulla consapevolezza, ammessa dallo stesso Pinto, che nessun giocatore possa al giorno d’oggi essere considerato incedibile.

Calciomercato Roma, 70 milioni per Zaniolo: può davvero andare alla Juve?

Importanti lumi sono arrivati in questo senso da “La Gazzetta dello Sport“, imbattutasi in un’acuta ricostruzione dello scenario Zaniolo-Juventus. Il giocatore rappresenta il profilo ideale per i torinesi, un passaggio ai quali darebbe lui la possibilità di guadagnare d più e giocarsela per obiettivi più nobili rispetto a quelli attualmente programmati all’ombra del Colosseo.

A ciò si aggiunga la grande stima nei suoi confronti da parte di Max Allegri, alla ricerca di un “nuovo” Dybala che coadiuvi Vlahovic e garantisca lui la possibilità di contare su un trequartista atipico, da sfruttare ecletticamente in nome di quel camaleontismo che da anni rientra nelle qualità e nelle conoscenze del mister livornese. Sempre secondo la stessa fonte Zaniolo, tifoso bianconero sin da piccolo, apprezzerebbe la possibilità di essere annoverato nel corpo di italiani destinati ad apportare un cambio generazionale nella Vecchia Signora.

Tutti i pezzi del puzzle sembrerebbero dunque incastrarsi ma occhio a quel tassello che potrebbe fare la differenza. Secondo il quotidiano rosa, infatti, la Roma valuta Zaniolo 70 milioni di euro cash e non è intenzionata ad accettare contropartite. Questo anche alla luce della consapevolezza di dover destinare il 15% dell’eventuale entrata della sua cessione all’Inter, club che lo ha forgiato e portato, insieme alla Roma, ad essere uno dei profili più succulenti dell’attuale panorama calcistico europeo.