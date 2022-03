Calciomercato Roma, Zaniolo alla Juve con lo scambio | Tutte le cifre

Calciomercato Roma, non si arrestano le voci relative al forte interessamento bianconero per il talento giallorosso. Questi gli ultimi aggiornamenti.

Le due settimane di pausa della Nazionale rischiavano di portare ulteriore abbattimento e preoccupazione su una piazza già in parte intristitasi dopo la trasferta di Udine. Più volte avevamo sottolineato, infatti, come buona parte del futuro giallorosso sarebbe dipeso dal tandem di impegni in tre giorni contro Vitesse prima e Lazio poi.

In ambedue le occasioni, la Roma è riuscita ad accontentare i propri tifosi, centrando l’obiettivo di passaggio del turno e imponendo la propria supremazia cittadina contro i nemici sportivi di sempre. Seppur frutto di due atteggiamenti e prestazioni totalmente differenti, i 180 minuti chiosanti la scorsa settimana hanno permesso, appunto, di approcciare allo step decisivo della stagione con più entusiasmo e serenità.

Questo non deve però comportare distrazioni o entusiasmi esagerati, dal momento che Pellegrini e colleghi sono ancora in corsa per obiettivi sia italiani ed europei, il raggiungimento dei quali potrebbe essere influenzato anche da banali disattenzioni, singolari o collettive, cui sovente, non solo quest’anno, i tifosi hanno assistito.

Calciomercato Roma, la chiave per Zaniolo: rispunta il nome di McKennie

In attesa, dunque, di ricevere buone notizie anche dalla Nazionale di Mancini, alle prese con una missione a dir poco importante per la storia calcistica del nostro Paese, nella Capitale la netta vittoria contro la Lazio sembra aver portato entusiasmo. Tutti sono consapevoli che, con i dovuti scongiuri, la sfida con Sarri potrebbe aver rappresentato un importante, seppur tardivo, turning point di una stagione fin qui altalenante.

Conclusasi quest’ultima, anche in base ai piazzamenti finali, si cercherà poi di comprendere in che modo operare per trovare un giusto compromesso tra gli aneliti di Mourinho, le capacità di Pinto e le finanze di una società che, salvo auspicabilissimi miracoli, anche quest’anno non potrà disporre degli introiti Champions. Le operazioni saranno sia in entrata che in uscita e, proprio su quest’ultimo fronte, arriva un importante aggiornamento relativo a Nicolò Zaniolo.

L’interesse della Juventus per il 22, escluso da Roma-Lazio ma ripreso più volte ad esultare e sorridere, non è mai scemato. Secondo “Il Messaggero“, da Torino sarebbero disposti ad offrirgli un contratto da circa 5 milioni di euro annui netti, sborsando nelle casse dei Friedkin una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro. A ciò si aggiungano anche le informazioni di Tuttosport, a detta del quale la Vecchia Signora potrebbe inserire Weston McKennie nella trattativa.