Calciomercato, ‘La Stampa’ lancia la Roma nella corsa a Dybala

Calciomercato, novità clamorosa nella corsa a Paulo Dybala: “La Stampa” lancia anche i giallorossi di Mourinho per l’argentino in uscita dalla Juventus

Il quotidiano torinese “La Stampa” fa sognare i tifosi della Roma. Sì, perché anche i giallorossi vengono lanciati nella corsa a Paulo Dybala, l’argentino che non rinnoverà con la Juventus e che alla fine della stagione sarà libero di accasarsi a parametro zero. E questo stuzzica l’interesse di Tiago Pinto, pronto a fare un sondaggio per regalare a José Mourinho un crack.

Soprattutto se Zaniolo dovesse davvero lasciare Trigoria alla fine dell’anno. Alla Roma servirebbe un elemento di qualità, uno di quelli in grado di fare la differenza. E nel corso di questi mesi abbiamo spesso parlato che sono quei giocatori svincolati che fanno gola alla dirigenza giallorossa. Che magari, con un sacrificio economico sulla questione ingaggio, potrebbe riuscire nel colpo grosso.

Calciomercato Roma, Dybala nel mirino

“Può irrompere la Roma” spiega il quotidiano, ovviamente parlando dello scacchiere tattico giallorosso che potrebbe vedere due trequartisti alle spalle di Tammy Abraham. Uno è Pellegrini, il capitano, l’altro potrebbe essere la Joya argentina che è libero di trovarsi una nuova squadra. Insomma, si può sognare. E anche se l’affare poi non dovesse andare in porto, solamente il fatto che la Roma torni ad essere protagonista in queste vicende di calciomercato così importanti, è un segnale decisamente da tenere in considerazione per tutto l’ambiente della Capitale.

Anche la Roma quindi nella corsa all’ormai ex numero 10 della Juventus. E potrebbe essere la vendetta perfetta nel caso i bianconeri affondassero il colpo per Zaniolo, così come pare. Vedremo gli sviluppi nelle prossime settimane ma soprattutto nei prossimi mesi. Con Mourinho in panchina tutto appare possibile a questo punto.