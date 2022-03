Calciomercato Roma, arriva l’annuncio in diretta che rivela un particolare retroscena. Ecco perchè la trattativa non è decollata.

Nuovo annuncio che svela un passaggio a vuoto nel calciomercato della Roma. Le parole dell’agente del calciatore non lasciano alcun dubbio, i giallorossi erano fortemente interessati al suo ingaggio. A sparigliare le carte è stata la scelta di Josè Mourinho, come lo stesso procuratore ha candidamente ammesso.

La Roma è arrivata alla sosta Nazionali nel più dolce dei modi. I giallorossi hanno trionfato nel derby contro la Lazio, liquidando gli uomini di Maurizio Sarri con un perentorio tre a zero. Vittoria epica per i tifosi, che ora sognano un finale di stagione ad alti livelli da parte di Lorenzo Pellegrini e soci. In attesa di tornare in campo, con l’entusiasmo dei tifosi che impazza dopo la stracittadina, giunge un annuncio che scuote il calciomercato in entrata in casa giallorossa. A farlo è stato direttamente il procuratore del calciatore, intervenuto in diretta al canale twitch CMIT TV, ecco la rivelazione rilasciata in esclusiva alla Tv del sito Calciomercato.it .

Calciomercato Roma, annuncio in diretta: “Mou ha preferito altro”

A parlare ai microfoni della CMIT TV è stato Graziano Battistini, procuratore di Alessio Cragno, estremo difensore del Cagliari. L’agente del portiere ha fatto una panoramica sul fronte calciomercato, non solo in ottica futura. Secondo quanto rivelato da Battistini infatti la Roma si era interessata al profilo del portiere degli isolani, ma è stato decisivo l’intervento di Josè Mourinho. Ecco quanto dichiarato dall’agente in diretta, a partire dal futuro dell’estremo difensore: “Il futuro di Cragno è la partita di domani ( è stato convocato in Nazionale, ndr), poi dopo bisognerà pensare a salvare il Cagliari che è la cosa più importante. Quello che succederà dipenderà dai movimenti che ci potranno essere sul mercato”

Sulle trattative passate emerge un particolare interessante, parlando del perchè ancora non si sia trasferito in una big: “Perché non va in una big? Questa è una domanda da fare a chi poi decide in altro modo. So che la Roma lo stava valutando, poi hanno preferito un portiere portoghese come Mourinho.” Il riferimento è ovviamente a Rui Patricio, connazionale di Josè Mourinho e prelevato la scorsa estate dal Wolverhampton in Premier League.