Euforia Roma, si fa sentire l’onda lunga dell’entusiasmo generato dopo il derby. Il dato ufficiale è impressionante, che risposta dei tifosi.

Il 3-0 con cui i giallorossi hanno trionfato nella stracittadina è rimasto impresso negli occhi dei tifosi della Roma. Una prestazione granitica ha permesso ai ragazzi di Josè Mourinho di sbarazzarsi degli acerrimi rivali senza alcuna fatica. Una vittoria che rilancia le ambizioni giallorosse anche in vista della coda finale della stagione.

Quaranta minuti sono bastati alla Roma di Mourinho per liquidare la Lazio di Maurizio Sarri. La doppietta formidabile di Tammy Abraham e la punizione magistrale calciata da Lorenzo Pellegrini sono ancora impresse negli occhi dei tifosi. Una vittoria magica, fondamentale per ritrovare entusiasmo e slancio in vista del finale di stagione. Stagione in pausa per la sosta Nazionali, con diversi problemi dal ritiro dell’Italia. I giallorossi torneranno in campo in trasferta, precisamente in casa della Sampdoria il 3 aprile, poi sarà la volta di tornare in campo per la Conference League. In vista della sfida ai norvegesi del Bodo-Glimt c’è un dato ufficiale che ha impressionato tutti, numeri pazzeschi fatti registrare dai supporters giallorossi al botteghino.

Roma, non si placa l’euforia post derby: il dato ufficiale è impressionante

Sfida ai norvegesi che rappresenta l’occasione ideale per vendicare quanto visto nel girone C di Conference League. Probabilmente il punto più basso della gestione Mourinho in stagione: il tremendo 6-1 con cui i norvegesi si sbarazzarono della Roma nella gara d’andata. Gara che vide un nutrito numero di sostenitori giallorossi al seguito in terra scandinava. Tifosi che non hanno mai mollato la Roma ed il suo condottiero Josè Mourinho, anche quando risultati e prestazioni potevano suggerire il contrario. Chissà se quanto visto e registrato ai botteghini finora varrà come prova per smontare una volta per tutte il mito dell’ambiente difficile in casa giallorossa.

La risposta dal botteghino intanto è impressionate, continua l’onda lunga dell’euforia post derby. Per la gara di ritorno dei quarti di finale della Conference League sono stati strappati- soltanto nella giornata di oggi- oltre 38mila biglietti. Gara che si disputerà allo stadio Olimpico il 14 aprile, a cavallo tra la sfida interna alla Salernitana e la trasferta in casa del Napoli.