Calciomercato Roma, assist Simeone | Dietrofront immediato

Calciomercato Roma, Simeone si tira fuori dalla corsa: il dietrofront improvviso che cambia tutte le carte in tavola.

Quello della prossima sessione estiva sarà un calciomercato molto oculato dalla parte della Roma, che cercherà di rinforzare la rosa in maniera “sostenibile”, per riuscire a mettere José Mourinho nelle condizioni più congeniali da un punto di vista tecnico. Lo Special sta provando ad inculcare il suo mantra alla squadra, e i risultati – dopo un fisiologico appannamento – stanno arrivando.

Sia lo Special One che lo stesso Tiago Pinto, però, sono consapevoli del fatto che per essere competitivi a livelli più alti su tutte le competizioni, sono necessari ulteriori innesti. E i giallorossi non a caso stanno fiutando diverse piste, soprattutto a centrocampo, dove è ritornato in auge il nome di Granit Xhaka. Il general manager – volato a Parigi per tastare il terreno in vista di soluzioni intriganti da attenzionare – è sempre molto attento anche al mercato degli svincolati, che potrebbe regalare sorprese interessanti. Non ci stiamo riferendo a Paulo Dybala, accostato anche ai giallorossi nel tourbillon di indiscrezioni legati al futuro della “Joya”, ma a Sergi Roberto, che quale settimana fa alcuni portali iberici hanno inserito in “orbita” Roma.

Calciomercato Roma, l’Atletico si tira fuori dalla corsa a Sergi Roberto

Secondo quanto riportato da Toni JuanMartì, giornalista di Sport.es, l’Atletico Madrid si sarebbe tirato fuori nella corsa al poliedrico centrocampista del Barcellona, legato ai blaugrana da un contratto in scadenza nel 2022. Simeone avrebbe deciso di virare su altri tipi di obiettivi, accantonando la pista Sergi Roberto che, a questo punto, potrebbe ritornare in auge per la Roma e per la Juventus. Anche il Milan aveva effettuato dei sondaggi esplorativi, ma senza tastare il colpo: si è vociferato anche di un presunto interessamento dell’Everton, ma di offerte concrete, neanche l’ombra. Insomma, pista da monitorare con estrema attenzione: staremo a vedere se si materializzeranno i presupposti giusti per un eventuale inserimento delle italiane.