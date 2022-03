Calciomercato Roma, l’annuncio in diretta fa sorridere Pinto

Mentre il Campionato si ferma per le partite delle Nazionali, in casa Roma procedono le valutazioni di calciomercato.

Il Campionato di Serie A si ferma per lasciar spazio alle partite decisive per le qualificazioni ai prossimi mondiali di Qatar 2022. Un appuntamento che riguarda da vicino anche la nostra Nazionale, che fallito l’accesso diretto al torneo dovrà superare lo scoglio dei play-off che iniziano domani, con la sfida alla Macedonia del Nord. Intanto la Roma si gode il momento d’oro e cerca di ricaricare le batterie dopo un periodo pieno di impegni importanti e ravvicinati.

Un tour de force che ha visto la squadra di Mourinho affrontare una serie di partite delicatissime, una dopo l’altra e quasi sempre a tre giorni di distanza. Poco riposo e livelli di concentrazione altissimi: condizioni che l’allenatore portoghese ha ancora una volta dimostrato di saper gestire al meglio. E i risultati si sono visti: dalla vittoria sull’Atalanta a quella nel derby, passando per la qualificazione ai quarti di Conference, la Roma ha superato brillantemente questa fase delicatissima.

Calciomercato Roma, Pinto sorride | Arriva il riscatto

E così i giallorossi si presentano al rush finale di stagione ancora in corsa per obiettivi importanti sia in Italia che in Europa. Nel prossimo mese e mezzo la Roma dovrà cercare di mantenere i livelli visti nelle ultime settimane per concludere al meglio la stagione e gettare le basi in vista della prossima annata. In questo senso, intanto, proseguono le valutazioni di Tiago Pinto e della squadra mercato, che dovrà rinforzare la rosa sfruttando al meglio il budget che i Friedkin metteranno a disposizione.

Da questo punto di vista una buona notizia arriva da Milano, dove il Milan sembra intenzionato a riscattare Alessandro Florenzi, quest’anno in prestito in rossonero. Lo conferma il giornalista Peppe Di Stefano durante una diretta Twitch sul canale dei Vaccaronni. Secondo Di Stefano, Florenzi ha convinto tutti e per caratteristiche tecniche e costo, basso, del riscatto, l’operazione si farà. Il giornalista ha anche affrontato altre due tematiche del mercato rossonero che riguardano calciatori in passato accostati alla Roma. Il primo è Botman, il cui futuro sembra essere alla corte di Pioli. L’altro è Renato Sanches. Sul centrocampista portoghese, ha concluso Di Stefano, il Milan è in vantaggio rispetto alla concorrenza.