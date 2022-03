Calciomercato Roma, bivio Zaniolo | Ecco cosa chiede il giocatore

Il futuro di Nicolò Zaniolo è uno degli elementi che avranno grande peso nella pianificazione delle strategie di calciomercato della Roma.

La Roma arriva all’appuntamento con la sosta per le Nazionali nel miglior momento della sua stagione. Un’ottima occasione per tirare il fiato, ricaricare le batterie ed analizzare quanto di buono fatto nell’ultimo periodo. I giallorossi, reduci dal trionfo nel derby, sono quindi pronti a tuffarsi nell’ultima, decisiva parte della stagione. Un mese e mezzo in cui si deciderà tutto: sia in Serie A che in Conference League.

Le prossime settimane, dunque, saranno davvero decisive. Anche perché dal finale di stagione che la Roma metterà in campo dipenderà, in parte, anche la costruzione della squadra del futuro. Sono in tanti, dalle parti di Trigoria, a doversi conquistare una riconferma in giallorosso. E poi c’è l’aspetto economico: dal piazzamento in Campionato e dall’esito della campagna in Conference League dipenderanno gli introiti che la Uefa garantirà al club. Un elemento che avrà un suo peso anche nelle strategie di calciomercato.

Calciomercato Roma, Zaniolo a un bivio | Ecco cosa vuole Nicolò

Inevitabilmente, l’altro fattore destinato ad incidere in maniera significativa sulle mosse della Roma è legato al futuro di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 vive un momento delicato: escluso dal derby per scelta esclusivamente tecnica, ha assistito per tutti i 90 minuti al tripudio dei suoi compagni. Ha esultato con loro e ha capito: c’è da sudare e lavorare duro per riconquistarsi una maglia da titolare. E, come sottolinea Il Corriere dello Sport, già la convocazione in Nazionale rappresenta una prima occasione per rilanciarsi. Il futuro, però, rimane tutto da scrivere.

L’agente del giocatore, Claudio Vigorelli, non ha ancora ricevuto una chiamata da parte della Roma per sedersi a discutere del rinnovo. Tutti i discorsi sui prolungamenti, in casa giallorossa, sono rimandati a fine stagione. E il club, di fronte a un’offerta fuori mercato, potrebbe prendere in considerazione l’idea di separarsi da Zaniolo. Certo è che per monetizzare al meglio un eventuale addio, il numero 22 deve riprendersi la scena. Su di lui restano vigili la Juventus e diversi club di Premier, ma Nicolò sarebbe felice di rimanere nella Capitale. Si aspetta un rinnovo da top player: prolungamento fino al 2027 e ingaggio intorno ai 4 milioni. Per scrivere le ultime pagine di questa vicenda, però, c’è ancora da aspettare qualche settimana. Per ora la concentrazione deve rimanere solo sul campo: con la Nazionale, in questi giorni, e con la Roma per un gran finale di stagione.