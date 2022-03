Calciomercato Roma, ritorno Totti e addio Zaniolo: Tempestilli a ruota libera

Calciomercato Roma, le parole di Tempestilli a CMIT TV sul possibile ritorno di Francesco Totti e sull’addio di Nicolò Zaniolo.

In occasione della sosta del campionato, le voci relative ai possibili colpi di calciomercato stanno diventando di dominio pubblico. Alla luce del mancato rinnovo di Paulo Dybala, il nome di Nicolò Zaniolo è accostato con una certa insistenza alla Juventus.

Molto, sotto questo punto di vista, dipenderà dall’esito delle trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024: Pinto ha sempre fatto muro, e la sensazione è che saranno necessari almeno 50 milioni di euro per “strapparlo” a José Mourinho. Intanto, un possibile ritorno di Francesco Totti sta catalizzando nuovamente l’attenzione mediatica, con i Friedkin che potrebbero entrare nell’ordine di idee di offrirgli un ruolo dirigenziale. Di questo, e di tanto altro, ha parlato Antonio Tempestilli, intervenuto nel corso della diretta su CMIT TV.

Roma, Totti-Zaniolo: il doppio annuncio di Tempestilli

Ecco le parole dell’ex calciatore e dell’ex dirigente della Roma:

TOTTI – “Non lo so se possa ritornare: dipenderà da lui. Totti ama la Roma, e nel caso in cui dovesse aprirsi uno spiraglio, lui tornerebbe. Lascia ben sperare il fatto che sia tornato allo stadio.”

ZANIOLO – “Zaniolo è un talento con un grandissimo potenziale, che va gestito in un certo modo. Sta ritornando nelle migliori condizioni fisiche, ed ha dimostrato di poter far bene, con la personalità che serve per giocare in grandissime piazze. Penso che non ci sia nessun timore da parte sua per giocare in un top club e in una grande piazza come Torino.”