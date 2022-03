La panchina nel derby contro la Lazio ha inevitabilmente alimentato le voci sul futuro di Zaniolo: secondo i bookmaker un eventuale addio vedrebbe la Juventus come squadra nettamente favorita per l’ingaggio del giovane talento azzurro, attualmente impegnato agli ordini di Roberto Mancini per gli spareggi di qualificazione ai Mondiali in Qatar. Dopo la Juventus però ci sono anche delle big europee.

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!