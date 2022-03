Nonostante le critiche ricevute nel corso della stagione, nei confronti delle quali si sta ultimamente prendendo parecchie rivincite, José Mourinho ha sempre avuto la massima fiducia da parte della proprietà Friedkin. Anche nei periodi più bui, che pure non sono mancati nel corso della stagione, i Friedkin non hanno mai messo in discussione lo Special One.

