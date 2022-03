Infortunio ufficiale in Serie A, il grande ex salta la Roma

Infortunio ufficiale in Serie A, non ci sarà nella gara in programma dopo la sosta. Tutti gli aggiornamenti a riguardo.

La squadra di Mourinho non poteva concludere questa parentesi di campionato in modo più felice. La scorsa domenica, 20 marzo, i capitolini si sono imposti sulla Lazio di Sarri per 3 a 0 al termine di una grande prestazione, che ha permesso di archiviare la pratica già nella prima frazione di gara, complice l’importante attenzione palesata nel secondo tempo.

Considerare l’imposizione nella stracittadina come un punto di approdo sarebbe però un grave errore, complici anche le tante battute di arresto vissute in casa giallorossa in questi mesi e alle quali sarà possibile ovviare solamente attraverso la ricerca di una continuità che tantissimo è mancata in questi primi mesi dello Special One all’ombra del Colosseo.

Il rotondo risultato contro Immobile e colleghi ha convinto Mou a elargire un importante periodo di riposo alla squadra, diversi membri della quale sono adesso attesi dai delicati impegni della Nazionale. Al rientro in quel di Trigoria, poi, farà seguito la preparazione del prossimo troncone stagionale, importante sia in campionato che in Europa.

Infortunio ufficiale in Serie A: a rischio la gara con la Roma per Perotti

A metà aprile la Roma affronterà il Bodo/Glimt, il doppio impegno con il quale cadrà in una fase pregna di tanti altri incroci, catalizzati a inizio mese prossimo dalla gara con la Sampdoria. Tra i vari, intriga anche quello del 10 aprile, quando sul prato dell’Olimpico scenderà la Salernitana degli ex Perotti e Fazio. Proprio relativamente a questa gara, riportiamo un importante aggiornamento.

Come annunciato in modo ufficiale dalla stessa Salernitana, infatti, El Monito ha rimediato un importante infortunio fisico, già dai tempi giallorossi spina nel fianco per la carriera di un giocatore a dir poco qualitativo e importante per Spalletti prima e Di Francesco poi. Il suo ritorno, da grande e applaudito ex, è dunque a rischio. Di seguito il comunicato del club campano.

“A seguito di esami diagnostici effettuati in mattinata dal calciatore Diego Perotti presso il Centro Polidiagnostico Check-Up è stata riscontrata una lesione al muscolo soleo”.