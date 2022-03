Calciomercato Roma e Juventus, colpo dall’Olanda | L’agente vuota il sacco

Calciomercato Roma, l’agente allo scoperto: la rivelazione che fuga ogni tipo di dubbio. “Gli piace l’Italia”.

In queste ultime sessioni di calciomercato, tanti club italiani hanno fatto della politica tesa alla valorizzazione dei giovani di talento e di prospettiva uno dei veri e propri leit motiv della campagna trasferimenti. Ne sa qualcosa la Roma, che sta puntando molto sui prodotti del proprio vivaio, che Mou sta facendo crescere e maturare.

Questo modello “sostenibile”, chiaramente, non può non prescindere dall’acquisto di calciatori talentuosi, futuribili ma che siano in grado di dare il proprio apporto anche nell’immediato. Caratteristiche che, non a caso, si sposano perfettamente con l’identikit di Orkun Kokcu, trequartista turco in forza al Feyenoord, autore di una stagione che definire strepitosa sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo: le 7 reti e gli 8 assist fin qui messi a referto sono un biglietto da visita niente male per il ventunenne nativo di Haarlem, il cui profilo è finito nei dossier di diversi club italiani.

Calciomercato Roma, la rivelazione ufficiale dell’agente di Kokcu

Sondato dalla Roma diverse settimane fa, secondo quanto riportato da calciomercato.it, che ha intervistato in esclusiva l’agente del centrocampista offensiva, Kokcu sarebbe finito nel mirino anche della Juventus, fermo restando che la valutazione del gioiello cresciuto nelle giovanili del Groningen si attesta sui 20 milioni di euro, con la possibilità che il prezzo lieviti ancora, nel caso in cui il classe’2000 si dovesse rendere protagonista di un finale di stagione esaltante. “Ora come ora posso dire solamente che a Orkun piace l’Italia” – così ha chiosato l’agente del funambolico turco, raggiunto da calciomercato.it. Che si possano creare i presupposti per un interessante duello di mercato in Serie A? Scenario da non scartare, anzi.