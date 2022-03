Calciomercato Roma, la telefonata che cambia tutto: conferma BILD

Calciomercato Roma, colpo di scena improvviso: il tecnico lo ha chiamato personalmente per provare a convincerlo.

Mai come quest’estate, si preannuncia un mercato molto intenso per i tanti terzini oggetto del desiderio di diversi club in giro per l’Europa. Ne sa qualcosa la Roma, alla ricerca di un profilo di fascia poliedrico, anche perché per adesso, l’approdo di Maitland-Niles nella Capitale ha deluso le attese.

Uno dei nomi accostati con maggiore insistenza ai giallorossi è quello di Mazraoui che, però, sarebbe finito prepotentemente nel mirino di Barcellona e Bayern Monaco. I blaugrana sono da tempo sulle tracce del marocchino classe ’97, legato all’Ajax da un contratto in scadenza nel 2022. Come ammesso pubblicamente dallo stesso nativo di Leiderdorp nel corso di diverse interviste, il gioiello cresciuto nelle giovanili dell’Alphense non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, e sta passando al vaglio le diverse soluzioni materializzatesi in queste ore.

Calciomercato Roma, il Bayern si fionda su Mazraoui: chiamata con Nagelsmann

Come accennato in precedenza, sulle tracce del laterale destro è forte l’interessamento – tra le altre – anche del Bayern Monaco. I bavaresi starebbero spingendo sull’acceleratore al punto che, stando a quanto riferito dal Podcast Bayern Inside – notizia poi confermata da Tobi Altschaffl, giornalista della Bild – Julian Nagelsmann avrebbe avuto un contatto diretto con lo stesso calciatore, per provare a convincerlo ad accettare la proposta del club tedesco. Al momento, nessuna decisione ufficiale sarebbe stata presa, ma si attendono sviluppi importanti a stretto giro di posta che, stando così le cose, potrebbero letteralmente far saltare il banco. Milan, Roma e Juve osservano la situazione da un posizione molto più defilata.