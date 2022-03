Calciomercato Roma, Mourinho punta il gioiellino del Chelsea

Calciomercato Roma, arrivano importanti aggiornamenti relativi alle prossime mosse di Pinto la prossima estate.

A partire da giugno in quel di Trigoria si cercherà di comprendere dove e in che modo migliorare una rosa che ha fin qui vissuto molti alti e bassi ma che altresì palesato una più che buona base di partenza per il progetto triennale sotto l’egida di Mourinho. Questi, dopo alcune delusioni della campagna acquisti estiva scorsa, si augura di essere accontentato in modo tempestivo e, soprattutto, di vedere soddisfatte le richieste attualmente figuranti come prioritarie.

Nonostante l’arrivo di Sergio Oliveira a gennaio, lo Special One ha a più riprese evidenziato come gran parte delle future modifiche debbano riguardare il centrocampo. Questo, soprattutto alla luce del mancato approdo di Xhaka o di chi, come lo svizzero, permettesse alla squadra di vantare caratteristiche diverse rispetto a quelle attualmente apportate dagli elementi in mediana.

Non sono escluse, come ogni anno, cessioni, anche di quei profili altisonanti ma non per questo considerati invendibili da Mou, alla ricerca la prossima stagione di un upgrade tecnico affinché lo step definitivo di crescita entri nel vivo, dopo un anno transitorio e di studio che, attualmente, permette comunque alla Roma di essere in corsa per alcuni importanti obiettivi.

Calciomercato Roma, occhi puntati su Gallagher: la decisione del Chelsea

Non si sottovaluti, poi, la grande capacità manifestate da José in questi mesi di saper lavorare con i giovani. Da diversi anni a questa parte, tra le big, la squadra giallorossa è sicuramente annoverabile tra quelle che abbiano sfornato maggiori prospetti e deciso di puntare su questi ultimi. Complici anche le plurime defezioni e lo scarso rendimento dei titolari, in questi mesi Mourinho ha pian piano forgiato e lanciato giocatori quali Felix, Bove, Volpato e, in ultimo, Zalewski.

Il polacco figura tra le più piacevoli sorprese di questo campionato ed è divenuto emblema della capacità del mister di saper plasmare elementi acerbi e che possano crescere sotto la sua gestione. A tal proposito, riportiamo un aggiornamento di Calciomercato.com, a detta del quale la Roma è sulle tracce di Conor Gallagher. Il centrocampista classe 2000 è di proprietà del Chelsea ma ha fin qui militato in prestito al Crystal Palace, catalizzando l’attenzione di diversi club europei, tra cui la stessa Roma. Secondo la stessa fonte, il futuro del qualitativo ventiduenne si deciderà solo a giugno, quando farà rientro a Londra.