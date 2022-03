Calciomercato Roma, sfuma il colpo low cost: addio a sette milioni

Calciomercato Roma, sembrerebbe essere tutto pronto per il suo trasferimento. Tutte le cifre.

Siamo ormai a quasi un anno di distanza da quell’inatteso e graditissimo annuncio di José Mourinho sulla panchina giallorossa, arrivato in una fase delicata della stagione giallorossa in cui la posizione di Fonseca (“scaricato” qualche ora prima dell’ufficialità dello Special One) vacillava da tempo.

Da quel momento diverse cose sono cambiate all’ombra del Colosseo, al netto di quella che può essere ad oggi considerata ancora una stagione non del tutto convincente ma anzi pregna di alti e bassi che hanno impedito a Pellegrini e colleghi di trovare quella continuità fondamentale per centrare gli obiettivi più importanti. Ciononostante, i capitolini sono ancora in corso per un posto in Europa League (fino a qualche settimana fa l’approdo in Champions sembrava ancora poco utopistico) e intendono onorare il non snobbabile iter in Conference.

A non essere cambiato, purtroppo, è però l’anelito di José ad abbracciare un nuovo profilo a centrocampo, rappresentante sin dalla scorsa primavera una delle sue principali richieste, ad oggi non ancora assecondata. I nomi emersi in questi mesi sono tanti. Mentre non tramonta ancora l‘ipotesi Xhaka e aumenta la suspense circa il futuro di Oliveira, il cui futuro sarà deciso a giugno, va riportato anche un importante aggiornamento relativo a un profilo non molto tempo fa accostato ai giallorossi.

Calciomercato Roma, vicino il passaggio di Marc Roca al Real Betis: tutte le cifre

Ci riferiamo a quel Marc Roca che prima di Natale sembrava poter divenire un buon elemento da ingaggiare per garantirsi una pedina importante, in cerca di riscatto e prelevabile a condizioni più che vantaggiose.Dopo aver fatto molto bene nell’Espanyol, il suo passaggio al Bayern Monaco non ha garantito gli sperati frutti e ciò giustifica il motivo per il quale la sua sortita dalla Baviera figuri scontata.

Ciononostante, Roca non sarà un rinforzo di Mourinho, soprattutto alla luce di quanto riferito da ElGolDigital. A detta del portale spagnolo, sarebbe infatti tutto pronto per il passaggio al Real Betis, sulla base di un’operazione in due trance (1.5 + 5.5 milioni) destinata nemmeno a rasentare i 10 milioni.