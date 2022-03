Calciomercato Roma, no secco alla prima offerta ufficiale

Il calciomercato estivo è dietro l’angolo e i club iniziano a muoversi per pianificare gli affari futuri. Ecco le prime offerte ufficiali.

Mentre la clamorosa eliminazione della Nazionale italiana dai play-off mondiali, ad opera della Macedonia del Nord, scuote il mondo del calcio, in casa Roma si approfitta della sosta per ricaricare le batterie. Una pausa, quella che vedrà il Campionato fermo in questo fine settimana, che arriva al termine di un tour de force particolarmente impegnativo per la squadra di José Mourinho. Tanti impegni ravvicinati e di peso, dai quali la Roma è uscita in maniera estremamente positiva.

Proprio grazie agli eccellenti risultati ottenuti nell’ultimo periodo, i giallorossi si possono presentare all’inizio dell’ultima, decisiva fase della stagione con ancora l’ambizione di inseguire i propri obiettivi. Sia in Campionato che in Conference League, dove ad aprile incontreranno nei quarti di finale il Bodo Glimt. Prima dell’occasione per la vendetta sui norvegesi, però, ci sarà da mantenere alto il rendimento anche in Serie A.

Calciomercato Roma, offerta del Marsiglia | Pinto vuole il doppio

Centrare la qualificazione diretta alla prossima edizione dell’Europa League, infatti, rappresenterebbe comunque uno step di crescita rispetto alla stagione scorsa. Per farlo ci sarà da vincere la concorrenza di squadre ben organizzate e decise a dare filo da torcere fino in fondo. D’altra parte, un finale di stagione di livello permetterebbe di gettare solide basi anche per il futuro. Il tutto mentre la dirigenza è già al lavoro in vista del prossimo calciomercato estivo.

A questo proposito si registra la conferma dell’interessamento del Marsiglia per Jordan Veretout. Il club francese, con cui la Roma ha già felicemente chiuso gli affari legati alle cessioni di Pau Lopez e Cengiz Under, vorrebbe riportare in Ligue 1 il centrocampista ed avrebbe già presentato un’offerta per lui. La cifra proposta, tra i 7 e gli 8 milioni, rimane però lontana dalla valutazione che Tiago Pinto fa del giocatore. E se è vero, come spiega Il Corriere dello Sport, che l’addio a fine stagione di Veretout sembra inevitabile, è altrettanto certo che la Roma per privarsene chiede più del doppio di quanto offerto dal Marsiglia: circa 20 milioni di euro.