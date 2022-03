Addio Mancini, un ex Roma per la panchina dell’Italia

Addio Mancini, dopo la batosta di ieri sera potrebbe cambiare la panchina azzurra: spunta anche un ex Roma in lista

Ieri sera Roberto Mancini non si è sbilanciato. Ma il suo futuro verrà deciso dopo la gara di martedì contro la Turchia. Anzi, sarà lui a decidere visto che il presidente della Figc Gravina lo ha confermato. Ma le parole dell’allenatore della Nazionale non lasciano sicuramente dormire sonni tranquilli. La delusione è tanta e va in ogni caso assorbita.

Già in queste ore si parla di un cambio, con Cannavaro allenatore e Marcello Lippi direttore tecnico. Ma secondo i book anche Ancelotti potrebbe entrare in corsa. Insomma, un addio appare assai possibile. E, secondo quanto riportato da Repubblica, ci sarebbe anche un ex Roma nella lista di Gravina.

Addio Mancini, spunta anche Ranieri

Sì, ci sarebbe anche Claudio Ranieri in lizza. L’ex allenatore della Roma e dopo l’esperienza al Watford, sarebbe entrato nei pensieri del presidente federale qualora Mancini decidesse di andare via dopo la legnata contro la Macedonia che ha escluso l’Italia dal Mondiale. Certo, quello del sir non appare un nome caldissimo, visto che proprie in queste ore, così come anche riportato da calciomercato.it, ci sarebbe stato un primo contatto tra Gravina e Cannavaro. Una decisione definitiva, comunque, verrà presa solamente dopo la giornata di martedì e dopo la gara inutile, fastidioso, e ridicola anche, contro la Turchia.

La sensazione è che si possa realmente andare incontro alle dimissioni di Mancini, che ieri sera non ha nascosto la propria delusione e ha anche fatto vedere un sentimento quasi di rassegnazione. Il colpo senza dubbio è stato davvero durissimo.