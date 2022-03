Roma, Spinazzola vede la luce | C’è la data del ritorno

Roma, finalmente Spinazzola vede la luce in fondo al tunnel. C’è la data del rientro dell’esterno giallorosso

Finalmente Leonardo Spinazzola vede la luce in fondo al tunnel dopo mesi interminabili e dopo qualche stop nel recupero dall’infortunio al tendine d’Achille con la Nazionale di Roberto Mancini allo scorso Europeo. Le cose, almeno a quanto pare, stanno procedendo per il verso giusto. E ci sarebbe anche una data per rivederlo tra i convocati. Almeno stando alle informazioni che vengono riportate da Repubblica.

Presto volerà a Turku per la vista con lo specialista che lo ha operato. L’obiettivo per Spinazzola da questo controllo è quello di ottenere l’ok definitivo al rientro in gruppo. E intanto dalle parti di Trigoria si comincia a pensare a quale potrebbe essere la partita per rivederlo in campo.

Roma, ecco quando torna Spinazzola

La data segnata in rosso sul calendario è quella del 14 aprile, quando la Roma giocherà contro il Bodo/Glimt in Conference League. A pochi giorni dalla Pasqua insomma che potrebbe anche essere la resurrezione dell’esterno che tanto, troppo, è mancato alla squadra giallorossa quest’anno. Ha perso praticamente un anno Leo dallo stop contro il Belgio. Un anno buttato al vento per un infortunio terribile che non è stato nemmeno l’unico purtroppo della sua carriera. Ma finalmente le cose sembrano davvero stiano andando per il meglio.

Mourinho lo ha aspettato fino al momento e lo aspetterà ancora. Ovviamente l’obiettivo è quello di averlo nel massimo della forma per la prossima stagione, la seconda dello Special One in panchina, quella che deve essere del rilancio assoluto di una squadra che nell’ultimo periodo ha dimostrato di cominciare a recepire i dettami del tecnico portoghese. Mou avrà uno Spinazzola in più nel suo arco l’anno prossimo. Mica male.