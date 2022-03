Bologna, Mihajlovic: “Devo fermarmi di nuovo”

Sinisa Mihajlovic ha annunciato che dovrà lasciare la panchina del Bologna nelle prossime gare. La comunicazione ufficiale in conferenza.

L’allenatore del club emiliano ha convocato a sorpresa una conferenza stampa, quest’oggi alle ore 12. Annuncio che aveva gettato da subito apprensione tra i tifosi rossoblù, non essendoci in programma partite in questo periodo di sosta. L’ufficio stampa del Bologna ha diramato un comunicato che anticipava la conferenza stampa a sorpresa, ecco l’annuncio ufficiale.

Le strade tra il Bologna e Sinisa Mihajlovic si separano ufficialmente. Il tecnico serbo, con un lungo passato in Serie A, ha dato il triste annuncio in conferenza stampa a Casteldebole. Il tecnico deve fare i conti con il ritorno della malattia che lo tormentò già nell’estate del 2019, la leucemia mieloide acuta. Malattia messa alle spalle ma che ora è insorta nuovamente, costringendo il tecnico a serrare i pugni in vista di un’altra battaglia. L’allenatore lascia la panchina emiliana per dedicarsi alle cure, il tecnico del Bologna è costretto a fermarsi per sottoporsi ad un ricovero per evitare l’aggravarsi della malattia.