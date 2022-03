Calciomercato Roma, Simeone ha scelto lui e riempie le casse giallorosse

Calciomercato Roma, affondo di Simeone sul calciatore giallorosso. Pinto chiede almeno 25 milioni di euro. Dalla Spagna arriva l’indiscrezioni

Dalla Spagna arriva l’indiscrezione. L’Atletico Madrid del Cholo Simeone avrebbe messo un elemento della Roma nel mirino per la prossima stagione. Riempendo, così, le casse giallorosse, visto che Tiago Pinto, per il suo cartellino, chiede almeno 25 milioni di euro. Che poi la cifra sarebbe al ribasso, visto che per qualità e anche per la scadenza del contratto lunga nel tempo, la base d’asta è di almeno 30 milioni.

Insomma, il portale fichajes.net spiega che l’allenatore argentino per rinforzare la difesa della sua quadra, avrebbe messo nel mirino, tra gli altri, anche Ibanez. “Uno dei giocatori più interessanti a livello difensivo della squadra di José Mourinho” scrivono in Spagna. E su questo non ci piove, visto che nel corso della stagione le prestazioni del giocatore hanno raggiunto dei livelli ottimali che lo hanno messo al centro del progetto.

Calciomercato Roma, la richiesta di Pinto

Come anche Pinto ha spiegato nel corso della conferenza stampa alla fine del mercato, nessuno è veramente incedibile davanti a un’offerta ritenuta congrua. Per il difensore quindi servono almeno 30 milioni, ma la Roma non dovrebbe mai scendere sotto i 25. Sono in totale 26 le presenze in Serie A per Ibanez quest’anno e, il suo accordo con la Roma che scade nel 2025, mette al riparo la dirigenza da ogni possibile assalto. Qualora si decidesse per una cessione, la cifra dovrà essere assai importante. Altrimenti rimarrà senza dubbio a Trigoria.

Vedremo nei prossimi mesi se questo interesse verrà confermato dai fatti. E, in ogni caso, la Roma sarà contenta di come si chiuderà questa possibile trattativa: sia in caso di permanenza, che di un addio, Pinto sorriderebbe.