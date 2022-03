Ribaltone Roma, l’affare saltato accende il derby di mercato

Calciomercato Roma, l’affare saltato accendo il derby di mercato. Un doppio tradimento che apre la strada a una nuova pista in Serie A

La contromossa è pronta, almeno secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport. Asta e derby in Serie A per il centrocampista, visto che si è parlato soprattutto del Milan nelle scorse settimane ma non solo. Insomma, ci sarebbe una nuova pretendente per Veretout, il centrocampista francese della Roma che dovrebbe uscire da Trigoria per finanziare il mercato di Tiago Pinto.

Sì, l’Inter in difficoltà per Frattesi avrebbe virato su uno dei sacrificabili di Mourinho, che dopo una prima parte di stagione dove lo ha sempre mandato in campo, ha deciso che Veretout doveva trascorrere molto più tempo con lui in panchina che in mezzo ai compagni sul rettangolo di gioco. Un esubero quindi. Che fa scattare il derby in Serie A.

Calciomercato Roma, derby per Veretout

All’Inter Veretout piacerebbe per la sua duttilità: visto che il quotidiano torinese spiega come Inzaghi lo potrebbe utilizzare sia da mezzala ma anche come vice Brozovic, un elemento che adesso manca alla rosa nerazzurra. Il fatto che il francese inoltre abbiamo rifiutato la proposta del rinnovo contrattuale in scadenza nel 2024, lo mette praticamente alla porta. La sua esperienza nella Capitale a meno di clamorosi colpi di scena è finita.

Occhio però anche alle piste estere: sul centrocampista è cosa nota ci sono anche il Marsiglia e il Newcastle. Insomma, Pinto gongola perché il prezzo del cartellino con queste squadre interessate al giocatore potrebbe lievitare. La richiesta della Roma, almeno stando alle ultime indiscrezioni, si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Chiusa la pista del Napoli – le parole dell’agente dell’altro giorno lasciano spazio a pochi dubbi – per Veretout si apre quindi anche la strada verso l’Inter.